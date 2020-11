¿Isco podría dejar Real Madrid para ir al Everton? La respuesta de Ancelotti

Zinedine Zidane, durante el tiempo en que fue y es entrenador del Real Madrid -hoy está en su segundo ciclo como DT del Merengue-, ha sido muy claro en cuestión a quienes les da minutos dentro de la cancha y quienes no. No hay puntos medios.

Así le pasó a Gareth Bale (hoy en Tottenham), James Rodríguez (hoy en Everton) y también le está pasando a Isco, quien no ha mantenido una regularidad de la mano del entrenador francés.

En la prensa español justamente se rumoreó que Carlo Ancelotti querría con Isco hacer lo mismo que hizo con el mediocampista colombiano: sacarlo del Madrid para llevarlo al club británico.

Por eso, en la conferencia de prensa, al italiano le preguntaron por el tema: "Lo de Isco es un rumor que viene de fuera, de la prensa, no es algo que haya salido de nosotros. En estos momentos no hablamos de mercado, si no de los problemas que tenemos y cómo solucionarlos".

Sin embargo, sí tuvo tiempo para tirarle flores al español: "Aparte de eso, Isco fue mi jugador en el Real Madrid. Es un jugador fantástico, pero es un jugador del Real Madrid".

Por ahora, James le marca el camino a Isco: hay vida después del Real Madrid y en Everton más que nada.

