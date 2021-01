"Yo quiero jugar al fútbol, esto no se trata solo de correr": James Rodríguez

A pesar de que una lesión muscular ha dejó por fuera a James Rodríguez de los partidos de diciembre del Everton, el giro que ha dado su carrera es de 180 grados ya que pasó de ser el último suplente del Real Madrid, a volver a ser una figura consolidada en Inglaterra.

En este marco, el colombiano fue partícipe de una entrevista muy íntima que le hizo el mismo club y allí contó todo lo que ha significado el cambio de España a Inglaterra, el fútbol, sus objetivos con el Everton y la importancia de Carlo Ancelotti.

James y la Premier

Las diferencias entre Inglaterra y España: "Merseyside es muy diferente que Madrid. Es verdad que llegue en una época que es muy dura para todos porque no hay mucha gente en los campos. Veo que es un sitio tranquilo, que vive mucho el fútbol y hay mucha pasión. Eso es lo que yo veo desde fuera. Lo que yo he vivido en todos estos partidos. Veo que toda esa gente apoya mucho y veo que son muy fans".

Lo que le dijo Yerry Mina: "Hablé con Yerry Mina antes de venir. Me dijo que es un gran club, un club que quiere ganar cosas y, también porque estaba Carlo Ancelotti, pensé mucho en llegar. Es un técnico que sabe cómo soy, cómo actuó dentro y fuera del campo, entonces eso fue un punto grande para que yo llegara al Everton".

La diferencia de jugar en la Premier: "El fútbol de la Premier League es un poco más físico que otros. Hay gente que es fuerte, hay gente que es física, que buscan siempre el choque, busca siempre fricción. Técnicamente son muy buenos también. Es un fútbol rápido, intenso. Creo que esos son los puntos que yo veo. Estuve en muchas ligas, pero aquí son más fuertes, son más físicos y quieren ir siempre al choque".

Sus objetivos con Everton, y Ancelotti

Posibilidades de clasificar a la Champions: "Eso es lo que quiero, porque este año estoy viendo la Champions League por televisión y eso es lo que no quiero. Es duro, pero creo que tenemos cosas para poder estar ahí el próximo año. Creo que tenemos que estar siempre queriendo ganar, cada tres o cuatro días que haya partido, tener esa hambre de poder conseguir cosas. Creo que tenemos que estar todos por esta misma tónica y este mismo camino".

Influencia de Ancelotti: "Sí porque estaba en un tiempo en el que yo no jugaba mucho. Tenía que ir a un equipo que confiara en mí. Donde un técnico que sepa como soy. Un técnico que sabe como yo actúo dentro y fuera del campo. Carlo fue algo justo para que yo pudiera venir al Everton y ese fue un punto grande para que yo esté aquí".

¿Llegó al Everton por Ancelotti o por el club? "Por ambos. El club pudo confiar en mí cuando nadie más lo hizo. El técnico también. Yo voy a estar agradecido siempre con el club y con Carlo. Por eso intento en cada partido hacer las cosas bien, poder hacer las cosas a un nivel alto".

Ancelotti como persona: "Es una persona tranquila. Sabe tratar al jugador, sabe sacar el máximo de cada uno y por eso ha estado en los clubes en que ha estado. En solo clubes grandes. Esperemos que con este proyecto nuevo pueda seguir las cosas bien y poder ganar títulos".

Claves del éxito de Ancelotti: "Creo que cada jugador que ha estado con él, ninguno habla mal de Ancelotti. Eso quiere decir que hace un buen trabajo en todo sentido. Por eso ha ganado lo que ha ganado, ha ganado todo en cuanto a clubes. Esperemos que en este nuevo proyecto se pueda conseguir algo grande. Everton es un club que quiere ganar cosas, un club que veo que tiene hambre y ojalá en unos años o en unos meses se pueda conseguir algo grande".

El proyecto del Everton: "Es un proyecto que veo que tienen gente seria, gente que quiere ganar, gente que sabe lo que quiere. Este año hay jugadores con mucho talento. Jugadores con mucha calidad y creo que si estamos juntos y en un mismo camino, se puede conseguir algo grande".

El sueño de jugar en la Premier: "Es una liga que yo siempre vi desde que era niño. Todos esos equipos que yo veía jugar fueron muy buenos. También estar en una nueva liga, para mi es bueno. El próximo año cumplo 30 y eso me da muchos kilómetros. Son cosas que uno aprende también. Estoy día a día aprendiendo cosas, día a día viendo cosas nuevas y eso para mi es bueno. Soy muy curioso en cuanto al fútbol y en cuanto al trabajo".

Su estilo de juego: "Lo que yo quiero es poder jugar al fútbol, al final esto no es solo correr. El fútbol es poder hacer jugar a tus compañeros, hacer que tu equipo juegue bien, que gane. Yo siempre digo que cuando tienes talento y condiciones, puedes jugar en cualquier parte. Eso es lo que yo intento, poder ayudar para que el equipo juegue bien, para que muestre un buen fútbol. eso es lo que yo quiero".

¿Cómo ser diferente en el campo de juego?: "Veo que hay equipos que corren mucho, equipos que son muy físicos y cuando tienes a alguien que piensa, alguien que juega al fútbol, se hace mucho más fácil para tu equipo y para ti también. Hay partidos que no puedes siempre estar igual, pero siempre intento hacer el mismo trabajo para que el equipo pueda conseguir cosas buenas".

Su nueva vida y el Covid

Madurez futbolística: "Eso ayuda mucho. Cuando juegas al fútbol con 29 o 30 años, ya has tenido cosas buenas, malas, no tan buenas. Estás en una edad en la que el fútbol, para ti, es bueno, pero tienes experiencias grandes y malas también. De todo aprendes.

Cultura del Everton: "Es un club humilde. Es un club que quiere ganar cosas, que tiene gente buena dentro. Eso es bueno cuando el club quiere ganar cosas porque no son solo los jugadores los que ganan cosas sino también la gente que está fuera del campo, que hace el día a día. Esa gente que hace pequeñas cosas influye mucho en todo".

Apoyo de los hinchas: "Siento que ellos están siempre ahí. Es una lastima que no nos puedan acompañar, pero ya va a pasar todo este tiempo. Es un etapa dura para todos, pero siempre nos están apoyando. siempre están ahí de muy buena manera y estamos dándolo todo por ellos".

Dificultades de trabajar en época de COVID-19: "Yo siempre fui tranquilo. Siempre fui una persona que está en casa. Siempre he sido alguien que entrena en casa. Todo esto que está pasando no me cambia mucho en mi día a día y en mi forma de vida también ni en mi forma de ver todas estas cosas. Al final un jugador vive del día a día, de cómo se cuida, de cómo come, cuántas horas duerme. Yo me fijo mucho en todo eso".

