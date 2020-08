Le dio la razón a sus críticos: James y el motivo por el que se fue del Bayern

El pasado domingo se conoció una entrevista de James Rodríguez con el conferencista mexicano, Dabiel Habif, y durante más de dos horas hablaron de muchos temas de actualidad, pasado y futuro del volante colombiano.

James volvió a reiterar las razones por las cuales esta ha sido su peor temporada en Europa, el deseo de salir del Real Madrid y, además, dijo que era el mejor futbolista colombiano de la historia, lo cual causó bastante polémica entre sus críticos.

Pero en la misma charla, el volante de la Selección Colombia volvió a darle la razón a quienes consideran que él es una persona que no le gusta trabajar y que solamente quiere dedicarse a jugar, pero en el fútbol de hoy hay otras responsabilidades además de saber jugar bien.

“Los alemanes son gente muy fría, aunque recibí un trato espectacular en el club, me querían mucho. Vivir no es algo fácil, es algo duro porque es un frío con -20 grados, eso para mí era muy duro. Había días que me iba a las 9 al trabajo, prendía el carro y miraba la temperatura: -28 grados. Me preguntaba: 'qué estoy haciendo aquí con este frío'", dijo James.

James y el por qué no se quedó en Múnich: "No quería quedarme en Alemania porque hacía mucho frío ahí, los alemanes son gente fría incluso si me trataron fantástico, el club me quería mucho, pero hacía frío."

Y agregó: "El frío me costó mucho, en Múnich hay mucha calidad de vida, pero yo no pude estar cómodo allí. En Alemania solo piensan en trabajo, son unas máquinas, uno llegaba y saludaba, se cambiaba, entrenaba y 'chao', cada uno con su vida. Son maquinitas. El alemán me costó mucho porque tampoco tuve ganas, al profe que tuve le dije que no le iba a hacer perder su tiempo ni el mío. No quiero, no podía con el alemán, era un idioma que no me quería aprender".

