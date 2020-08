Vélez le vuelve a pegar a James por decir que era el mejor de la historia

Sin duda alguna, cada vez que James Rodríguez da una entrevista en Colombia todos están pendientes a sus palabras y las últimas que dio, en una entrevista con el conferencista mexicano, Daniel Habif, al decir que era el mejor jugador colombiano de todos los tiempo, generó bastante polémica.

Y, como era de esperarse, Carlos Antonio Vélez, salió al paso de lo que dijo James y le pegó durísimo en su editorial Palabras Mayores, de Antena 2. "No he escuchado la famosa entrevista de James, pero es fácil suponer que se ha quejado de Zidane, que no lo dejaron ir, que es muy bueno, que debió haber jugado todos los partidos, que no hay ningún jugador mejor qué él, que ha trabajado 'como una bestia' y 'como una mula' y que no le han dado las oportunidades", dijo Vélez.

Luego afirmó: "Lo que sí me enteré, esta mañana porque estaba revisando la prensa internacional… Es que según lo que dicen, él habría manifestado que es el mejor jugador colombiano de todos los tiempos. O sea, se autodenominó el mejor jugador colombiano de todos los tiempos. Le está haciendo daño 'el bancazo'".

Y aseguró: "Es fácil demostrar que en Colombia hay mejores jugadores que él, Willington Ortiz, 'el Pibe' Valderrama, Faustino Asprilla, Freddy Rincón y, uno que todavía está activo, Radamel Falcao García. Que ha sido 'Pichichi' en Europa, que ha ganado muchos títulos. James, lastimosamente, con selección no ha ganado nada. Porque no ha ganado nada".

Finalmente dijo: "Lo que tiene que hacer es, calladito ponerse a trabajar, justificar lo que le pagan y salir adelante. Pero cada vez que 'le tiran' un micrófono es lo mismo. Una lloradera, echarle la culpa al otro y eso es muy fastidioso. Porque lo pone a él y al fútbol colombiano en un lugar que no es el correcto.Mientras nosotros damos ese espectáculo, a través de los futbolistas, los ciclistas ganan y ganan y ganan. Y cada vez que hay una carrera, hay uno nuevo y calladitos".

