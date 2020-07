La puerta del Atlético está abierta para James: "Si viene, es bienvenido"

Pasan los días y sigue sin confirmarse qué pasara con el futuro de James Rodríguez, pero los rumores no paran sobre los equipos que estarían dispuestos a ofertar por el colombiano, quien decididamente no quiere continuar en el Real Madrid debido a que no cuenta para el director técnico Zinedine Zidane.

En España se habla que son cuatro los equipos que pretenderían fichar al volante de la Selección Colombia: Inter de Milán, AC Milan, Benfica y el Manchester United, aunque de este último, versiones de prensa indican que no es del gusto del técnico actual, así que estaría descartado.

Sin embargo, para nadie es un secreto que uno de los deseos de James Rodríguez es quedarse en Madrid y por eso la opción del Atlético no le disgusta y, de hecho, fue la que más cerca estuvo en el pasado verano, cuando el Real Madrid desistió de la idea de cederlo a su rival de patio.

Lo cierto es que la opción no está cerrado, los hinchas del Aleti coinciden en que quisieran tener al colombiano en sus filas y el técnico Diego Simeone no ha cerrado la puerta de que esté en su equipo.

En la prensa también saben que a James le gustaría quedarse en Madrid y en el diario Marca no desaprovecharon la oportunidad para preguntarle a Santiago Arias, compatriota de Rodríguez, para saber su opinión sobre la posibilidad de que integrara el equipo.

“¿James al Atlético? Se habla mucho. Es uno de los jugadores representativos de la Selección Colombia. De los que han conseguido muchas cosas. Hay admiración como colombiano. Lo hace bien, tiene condiciones. No hemos hablado del Atlético. Si viene aquí será bienvenido seguro. Esperar a ver qué pasa”, aseguró Arias sobre su compatriota y amigo.

