La foto de James con el trofeo de la Liga de España que no subió a sus redes

El pasado jueves, el Real Madrid se coronó campeón de la Liga de España por 34 vez en su historia y volvió a festejar en el torneo local después de 3 años cuando en la temporada 2016-2017 se llevó el trofeo, también de la mano del actual entrenador Zinédine Zidane.

Y en la plantilla de este nuevo logro estuvo de nuevo el colombiano James Rodríguez, quien no hizo parte de los últimos 4 enfrentamientos de Liga, tras pedirle al DT francés que no lo convocara más ya que no lo iba a tener en cuenta y Zidane aceptó.

Fueorn muchas las suspicacias de lo que presuntamente iba a hacer James a la hora de celebrar, si finalmente el Real Madrid se llevaba el título en su enfrentamiento contra el Villarreal, en el estadio Alfredo Di Stéfano. Que no se iba a presentar, ni aparecer en las fotos y muchas cosas más se hablaron.

Pero James sí estuvo al lado de sus compañeros, vio sonriente como levantaban a Zidane en la celebración, posó en las fotos del grupo campeón y si bien no tuvo la relevancia que quisiera, se presentó y estuvo con toda la plantilla.

Eso sí, hasta el momento el jugador de la Selección Colombia no subió nada a sus redes sociales, ni hizo gala del título como lo ha hecho con los otros que ganó. Pero el Real Madrid no dejó escapar nada y le tomaron una foto con el título de Liga, que no se ha visto en ningún lado por parte de James.

