Todos dicen que no: James se enfrenta a un mercado de pases muy difícil

No son buenos los últimos días de James Rodríguez, en cuanto al fútbol se refiere, ya que su actualidad en el Real Madrid es nefasta. No jugó los últimos partidos de la Liga, no va a estar en la Champions y su futuro cada vez es más incierto.

Los rumores que han llegado sobre una posible transferencia no pasan de ser eso, rumores. Se ha hablado de una gran posibilidad de ir al Manchester United, pero, según dicen, no es su prioridad y el técnico del equipo no está convencido de que necesite un jugador como él.

Luego se aseguró que las negociaciones con el Atlético de Madrid ya estaban encaminadas y un periodista del canal Gol aseguró que todo estaba hecho. Sin embargo, un día después, el presidente del equipo, Enrique Cerezo, bajó el pulgar y dijo que no creía que estuviera en sus planes. Y Benfica, otro que sonó, ya se bajó por su pasado en el Porto.

Ahora se ha abierto la posibilidad del PSG y que el representante de James, Jorge Mendes, lo habría ofrecido al club para cumplir el sueño de ganar la Champions League, pero no deja de ser un rumor más que involucra al buen jugador de la Selección Colombia.

Jorge Mendes intenta colocar a James Rodríguez - https://t.co/reLXqMRuwE pic.twitter.com/lwXmaY3v9Y — Futbolistos (@FutbolistosEs) August 6, 2020

El panorama se oscurece y no parece existir un club que realmente quiera contar con él, el tiempo del mercado de fichajes sigue su rumbo y aunque hoy es lejana la posibilidad, de no llegar una oferta al colombiano le tocaría quedarse a cumplir su contrato y pasar otros 6 meses borrado en el Real Madrid. Algo que realmente nadie quiere.

