Leganés pasa un mal momento debido a su ubicación en la tabla de posiciones y, además, se quedó sin uno de sus mejores futbolistas debido a la contratación de Martin Braithwaite por parte del Barcelona.

Los Pepineros están peleando el descenso y, bajo ese panorama, cualquier partido contra otro equipo que pelea la misma causa se convierte en trascendental.

Por eso, la derrota ante Celta de Vigo 1-0 en la tarde del sábado es uno de los golpes más duros de cara a la ilusión de quedarse en primera. Sin embargo, Javier Aguirre no tiene excusas: "No podemos justificarnos con el arbitraje, el clima o las ausencias. Hoy hemos jugado mal al fútbol y las excusas no me valen. El Celta aprovechó su única ocasión de gol para marcar y llevarse este partido", comentó el entrenador mexicano.

“No supimos descifrar como enfrentamos a un contrario en inferioridad numérica y en ataque estuvimos nerviosos, imprecisos y nuestro juego careció de la necesaria fluidez", fundamentó. Luego, sentenció: "Yo soy el principal responsable porque ellos (los jugadores), siempre me lo dan todo".

��️‍�� Hoy nuestro capitán lucirá el brazalete arcoíris en favor de la lucha contra la LGTBIfobia en el deporte. #LeganésJuegaConOrgullo #CeltaLeganés pic.twitter.com/a5u6h80oBa — C.D. Leganés (@CDLeganes) February 22, 2020

El equipo de Aguirre estará enfrentando, de local, al Alavés en otro duelo clave para el milagro de mantenerse en La Liga.

Lee También