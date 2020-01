El polémico compañero que tendrá Murillo en el Celta y que no cae nada bien en Colombia

Cuando muchos pensaban que Jeison Murillo se quedaría en Italia jugando con la Sampdoria, toda la novela dio un giro de 90 grados y el defensor volvería a España.

Si bien el Galatasaray había intentado quedarse con sus servicios, fue el Celta de Vigo el que terminó convenciedo a Murillo de salir de Italia y tener un nuevo capítulo en LaLiga. En las próximas horas, el club de Vigo anunciaría oficialmente su contratación.

Sin embargo, llegará a un club en el cual, su capitán, es uno de los futbolistas más odiados por la afición del fútbol en Colombia. Se trata de Iago Aspas, el delantero español que ha tenido polémicas de racismo y todas fueron con futbolistas colombianos.

Primero, fue con Jéfferson Lerma. Cuando el cafetero jugaba para el Levante, se cruzó varias veces con Aspas hasta que el jugador decidió denunciarlo en público y aseguró que en el juego, Aspas lo insultó por el color de su piel.

Luego, la escena se repitió, pero esta vez Aspas se cruzó y muy fuerte con Yerry Mina. Cuando el central jugaba para el Barcelona, también salió a la prensa a denunciar a Iago Aspas por hacerle comentarios fuertes dentro del terreno de juego.

Después de eso, la polémica con Iago Aspas se calmó ya que la prensa no le prestó tanta atención y el delantero no tuvo más problemas. Sin embargo, su imagen en Colombia no es bien vista y aún le reclaman en sus redes por sus gestos racistas.

