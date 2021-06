Laporta y la renovación de Messi: "Espero que sus ganas de quedarse sean determinantes"

La renovación de Lionel Messi con el Barcelona es uno de los principales temas que tiene que resolver Joan Laporta. Con la contratación de Sergio Agüero en el bolsillo, lo de la Pulga parecería ser el asunto más importante de todos los que debe resolver el presidente. Esta tarde, en la presentación de Eric García, actualizó la situación del crack argentino.

"No está dependiendo de la auditoría. Esto está en conversaciones con los representantes de Leo. Esto va bien y esperamos que siga progresando. En este momento, el resultado del ejercicio lo tenemos controlado. Para esta operación en concreto ya habíamos preparado una estrategia”, explicó el mandatario y agregó: "Ya he dicho que le queremos hacer un nuevo contrato a Leo y que va bien, pero no está hecho".

El presidente aseguró que todos tienen ganas de que se quede: "Como dijo ayer el Kun, a todos nos ilusiona que jueguen juntos y creo que a Eric (Garcia) también le gustará mucho". Además, descartó que su continuidad dependa de lo económico: "Siempre dije que lo de Leo no es un tema de dinero por su parte. Por la nuestra sabemos las posibilidades que tenemos y él está mostrando mucha comprensión. Quiere seguir y, como es lógico y quieren todos, quiere tener un equipo muy competitivo para que se ganen títulos".

SEÑAL TV �� Joan Laporta desgrana cómo va la renovación de Leo Messi

�� "No depende de la auditoría"

�� "El tema de Leo no es un tema de dinero por su parte"

�� "Sabemos que se quiere quedar, espero que sus ganas de seguir sean determinantes" pic.twitter.com/tTD8QLuOUI — MARCA (@marca) June 1, 2021

"Ahora, insisto, ninguno de los fichajes que estamos haciendo se hacen en relación a esta negociación. Sabemos que Leo se quiere quedar. Eric tenía otras propuestas y podría haber ido a otros sitios y decidió hacer un esfuerzo. Sus ganas de venir fueron determinantes. Leo está en una situación parecida, ojalá que sus ganas también sean determinantes", cerró.

Lee También