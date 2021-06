Luis Suárez bendice el fichaje de Agüero y cuenta que será del futuro de Messi

Fue el último gran 9 del Barcelona y ahora, espera que Sergio Agüero pueda llenar el vacío que supuso su salida. Luis Suárez ya piensa en la Copa América luego de haberse consagrado como campeón de LaLiga con Atlético de Madrid. En una charla con el youtuber Ibai Llanos, analizó como influye la llegada del Kun en las negociaciones para renovar a Lionel Messi.

“Es un jugador que tiene muchísima trayectoria a nivel mundial. Donde ha jugado siempre dejó una marca importante y ahora tener la posibilidad de contar con el mejor jugador del mundo al lado, va a ser un plus para él (Messi). Son muy amigos. Coincidí con él en algún que otro asado y me alegro por él, me alegro por la incorporación que hace el Barcelona. Es un grandísimo jugador”, comentaba Suárez sobre la llegada del Kun al Camp Nou por las próximas 2 temporadas.

Si hay un jugador que sintió de gran manera la salida de Suárez fue justamente Lionel Messi. Durante los 6 años que compartieron ataque vivieron momentos icónicos donde además de los títulos, pudieron marcar entre ambos más de 400 goles para un equipo que con el Kun espera poder recuperar la pólvora mojada de los últimos meses.

Un seguro en la renovación de Messi

El uruguayo no duda de la continuidad de Lionel en la disciplina blaugrana y espera poder volver a verle pronto sobre el césped. Asegura que la llegada de Agüero potenciará al rosarino y al competencia por el título: “Enfrentar a los mejores siempre es un reto muy importante y hay que demostrar en LaLiga”.

“Siempre somos candidatos por lo que representa la historia. Tenemos que dejar nuestro nombre marcado, ir con ilusión y ambición”, terminaba un Luis Suárez que también tuvo palabras para la Copa América que arrancará en poco menos de 2 semanas.

