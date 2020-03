Jugador del City pide que le den la Premier a Liverpool

A falta de 9 fechas, la Premier League se paró debido a la expansión del coronavirus por Reino Unido. La fecha de reanudación es para el 30 de abril, pero no ven probable que se pueda cumplir.

Por ahora no se ha tomado una decisión, pero la opción que gana fuerzas es suspender completamente la liga. No habría descensos, ni ascensos, ni un campeón. Se haría como si no se hubiese jugado la competición.

Esto generó mucha polémica y enojo por parte de los clubes que hicieron una buena campaña. En el canal alemán ZDF, se le consultó a Ilkay Gündogan opine sobre como se debería definir.

Al volante de Manchester City le preguntaron se le parece correcto que sea campeón los Reds: "Para mí, eso estaría bien, sí. Debes ser justo como deportista”.

Y agregó: “Hay diferentes opiniones. Para los clubs que han llevado cabo una muy buena temporada, obviamente no sería bueno si se cancelara ahora”.

Los Citizens están a 25 puntos de Liverpool, a falta de 10 jornadas, ya que, deben un partido. Que los alcancen es prácticamente imposible y son los únicos escoltas del equipo dirigido por Jurgen Klopp.

Debido a esto, no entra en discusión la decisión de coronarlos campeones. Se verá que medida toma la Premier en esta crisis que generó la cuarentena obligatoria.

