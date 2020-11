Jugó en Barcelona y reveló que entrenar con Messi le hizo pensar en retirarse

Luego de desplegar un nivel más que positivo en las filas del Sassuolo, Kevin-Prince Boateng dejó sorprendidos a todos sus seguidores con un auténtico bombazo en el mercado de pases: iniciada la ventana de transferencias a principios del 2019, el artillero fue anunciado como refuerzo de nada más ni nada menos que el Barcelona.

Aunque su estadía en el cuadro Culé duró relativamente poco dado que el préstamo allí culminó a los pocos meses, el futbolista siempre se mostró feliz por haberse dado el lujo de portar los colores de la institución Blaugrana sobre su piel.

En diálogo con DAZN, Kevin-Prince, recordando aquella época en la que tuvo la posibilidad de entrenar a la par de Lionel Messi, reveló que ejercitarse con La Pulga le hizo replantearse su vida a punto tal de pensar en un retiro. "Fue estupendo jugar con Messi. Siempre dije que Cristiano era el mejor, pero Leo es otra cosa, algo nada normal, en absoluto. Entrenando a su lado llegué a pensar que yo era muy malo, que tenía que dejar el fútbol", manifestó.

Durante todo su por Milan, entre 2010 y 2013, Boateng sufrió:



�� Una lesión de aductor.

�� Dos desgarros.

�� Una fatiga muscular.

�� Una inflamación.

�� Una lesión de rodilla.



En total, estuvo 119 días afuera de las canchas por lesiones.

Por otra parte, viajando al pasado para el momento en el que se encontraba cerca de fichar por el conjunto de la Liga Española, Boateng confesó: "Cuando me dijeron que iba a jugar en Barcelona pensé que iba al Espanyol, no me creía que me hubiera llamado el Barcelona".

