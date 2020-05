Exjugador del Barcelona desea unirse a la liga de los Estados Unidos

El exjugador del Barcelona, Kevin-Prince Boateng aseveró que pero uno de sus sueños más grandes es poder jugar en la Major League Soccer, esto solo para poder decir que el formó parte del crecimiento que está teniendo la liga más importante de Estados Unidos. El seleccionado ghanés aseguró que ve los partidos de la MLS y quiere ser parte de la historia de la liga estadounidense.

Para una entrevista en ‘SiriusXM FC’, donde le reveló que su sueño es poder jugar en Estados Unidos, además de confesar que hace un tiempo estuvo cerca de hacerse realidad, pero no le dieron el tiempo necesario para pensar la oferta y tuvo que declinarla, siendo Orlando City el primer club que se fijó en él hace cinco años.

“Siempre le dije a todos los que me preguntaban: me encanta la MLS, me encantaría jugar allí para decir que también jugué en la MLS porque se está haciendo más grande. Miro muchos juegos. Se está volviendo más intenso, se está haciendo más grande. Es muy, muy interesante y hay un gran mercado”, explicó el exjugador del Milán.

Hace cinco años, el club de los Leones se fijó en el futbolista de 33 años, pero la presión y el poco tiempo para tomar la decisión hicieron que el ahora jugador del Besiktas no llegara a la liga más importante de Estados Unidos y Canadá; esto a pesar de la llamada de Kaká para expresarle que no se iba a arrepentir por llegar a club de Florida.

Actualmente Kevin-Prince Boateng se encuentra jugango en la Superliga de Turquía, cedido por la ACF Fiorentina de la Serie A. Recordemos que es hermano mayor del también jugador de fútbol Jérôme Boateng, campeón del mundo con Alemania en 2014.

