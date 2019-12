Boateng, sobre los jugadores jóvenes: "No trabajan su talento y sé lo que significa tirarlo"

Llevando a cabo una entrevista atípica y poco rutinaria, Kevin-Prince Boateng dialogó con Bild sobre el presente y futuro del fútbol, deporte al cual decidió dedicarle su vida.

Dejando al desnudo su tristeza por la forma en la que el fútbol mutó hasta el día de la fecha, el artillero de la Fiorentina lanzó: "El fútbol es un negocio y los jugadores somos solo números. Si no rindes, viene otro. Es simple. No hay lealtad, es triste".

Saltando a los jóvenes jugadores que representan el futuro del deporte, el ex Barcelona explicó: "No trabajan su talento y sé lo que significa tirarlo. Algunos conducen su Mercedes a los 19 años y ya se ven con tanto talento que no hacen nada para mejorar. Sin entrenamientos extra, sin nada".

Marcando que hoy en día las prioridades están invertidas, Kevin-Prince agregó: "Ellos piensan en jugar a la Play y ver el Instagram. Llegan los últimos a entrenar y luego, se van siendo los primeros. Creo que el fútbol ha cambiado, igual que la sociedad".

Haciendo referencia al llamativo dato que marca que existen futbolistas que curiosamente no disfrutan de su profesión, Boateng cerró: "Habría que hacer una encuesta para saber a cuántos futbolistas todavía les gusta entrenarse y quién disfruta jugando. La presión es enorme y provoca hasta depresiones. Hay veces que jugando me divierto y otras veces en las que no lo hago".

Lee También