Klopp explotó luego del empate del Liverpool contra Everton

Abriendo una jornada más que apasionante, Liverpool se midió ante Everton en una nueva edición del mítico Derbi de Merseyside. Repartiendo unidades, Los Reds y Los Toffees terminaron empatando en 2 en un cotejo que tuvo varias acciones llamativas que pusieron en el ojo de la tormenta al arbitraje.

Culminado el partido, quien no tardó en exteriorizar su fastidio por lo sucedido fue nada más ni nada menos que Jürgen Klopp. El DT del vigente campeón de la Premier League, en llamas, habló sobre la criminal falta que Virgil van Dijk recibió y el tanto que le anularon a su equipo a instantes del fnal.

Comenzando por el tanto que el VAR le anuló al Liverpool en una de las últimas acciones del clásico, el DT manifestó: "He visto el gol anulado al final y en la imagen vi que no estaba fuera de juego. ¿Alguien puede explicarme eso? A veces pienso muchas cosas".

Por otra parte, saltando a la lesión que sacó al neerlandés del campo de juego, Klopp continuó: "Lo de Virgil no es bueno. Sigue jugando con dolor, nunca se pierde un partido. No sé qué tan malo es, pero no es bueno. Tendremos que ver".

