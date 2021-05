Mbappé no se recupera y Neymar deberá liderar la remontada de PSG ante Manchester City por la Champions

Ya tenemos onces para la primera vuelta de semifinales de la Champions entre Manchester City y PSG. Luego de que se especulara con su presencia en las últimas horas producto de las molestias que arrastra hace un par de semanas, finalmente Kylian Mbappé no hará parte del equipo que busque de arranque la remontada en el Etihad Stadium. Gracias a su suplencia, todo el peso de los franceses caerá sobre un Neymar que deberá cortar su sequía en las fases de mano a mano en la Liga de Campeones para meter al equipo de Pochettino en una nueva final.

Keylor Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Ander Herrera, Verratti, Paredes; Di María, Icardi y Neymar son los elegidos por Mauricio Pochettino para dar vuelta el 1-2 sufrido en el Parque de Los Príncipes. El lugar de Mbappé será tomado por el ‘9’ argentino y no por Moise Kean, quien había sido utilizado en buena parte del segundo semestre de las Champions por el entrenador rosarino.

Por su parte, Guardiola dispone un once que le permita dominar la posesión del balón y los ritmos del partido. Con Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Zinchenko; Gündogan, Fernandinho, Bernardo Silva; Mahrez, De Bruyne y Foden, Pep quiere una final luego de 10 años. Sorprende eso sí, la ausencia del español Rodri teniendo en cuenta su rapidez frente a Fernandinho.

Neymar, a cortar su sequía en el momento más desisivo

La suplencia de Mbappé hará que todos los ojos del mundo se pongan sobre el brasilero. Uno que viene teniendo grandes actuaciones en lo que vamos de año en la Champions pero no termina de encontrar la red con sus remates. Y es que desde el 11 de marzo de 2020 que no vemos un gol de Ney en las fases de mano a mano en La Orejona. Desde aquel duelo ante Dortmund, curiosamente el día que se ‘burlo’ de Haaland con su celebración, el crack no ha vuelto a celebrar en los choques de 180 minutos.

Desde entonces, Atalanta, Leipzig, Bayern Múnich (3 partidos) y City hace una semana resistieron las embestidas de un Neymar que deberá mostrar esta noche su estatus de crack en el encuentro más importante de la temporada para el PSG. “Voy a buscar la victoria a cualquier precio”, declaraba ayer el brasilero.

