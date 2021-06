Mbappé se ve inferior a Cristiano y confiesa que quieren llevarle al Bayern Múnich

Con solo 22 años vivirá su primera Eurocopa, único torneo junto a la Champions que le falta por conquistar. A solo unos días de que la campeona del mundo debute frente a Alemania en el Allianz Arena, Kylian Mbappé repasó su carrera junto a Sports Bild en una charla donde admitió no haber alcanzado a Cristiano Ronaldo al mismo tiempo que confesó que hay infiltrados en su selección que quieren llevarle al Bayern.

“Cuando Cristiano juega, alegra a todos los que lo ven, y lo ha hecho durante 15 años. Creo que todos los aficionados al fútbol adoran a Cristiano. Ya ha hecho historia. Solo llevo cinco años jugando, así que aún no puedo compararme con él. Para mí, también es cuestión de respeto. Cristiano ha hecho tanto por el fútbol en general que no sería buen momento para hacer comparaciones. Futbolistas como él hay pocos, sólo con verlo he aprendido mucho”, reconocía en crack francés frente a las preguntas y comparaciones con su ídolo.

Bayern Múnich, el último en ‘interesarse’ por sus servicios

El compartir equipo con Lucas Hernández, Pavard, Tolisso y Kingsley Coman le ha hecho relacionarse mucho con el entorno del rey de la Bundesliga. Tras ser consultado sobre si alguno quiere llevarle al sur de Alemania contestó: “Sí, Lucas me ha dicho que venga al Bayern de Múnich. En el fútbol, nunca se sabe lo que va a pasar. Pero estoy muy contento en estos momentos”.

“Bayern es uno de los cinco mejores clubes del mundo. Solo cabe felicitarles por cómo consiguen mantener la calidad de su plantilla cada año. Simplemente saben lo que hacen. Son favoritos para ganar cualquier título. Así que siempre tendré que ganar contra Bayern en el futuro si quiero ganar un trofeo”, finalizaba Mbappé en una charla donde reconoció igualmente el poderío de los clubes ingleses y su buena relación con Thomas Tuchel.

La noticia ha recorrido toda Alemania, donde se sorprendieron de ver como a modo de infiltración y ser hacer mucho revuelo, los futbolistas franceses del Bayern intentan convencer a Mbappé para que ponga rumbo a Múnich.

