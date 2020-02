Cuatro mexicanos tendrán actividad en la semana. El Chucky jugará por Champions League; mientras que Raúl, Tecatito y Edson harán lo suyo por Europa League.

Martes 25 de febrero

14:00 horas: Champions League - Octavos de Final - Nápoli (Hirving Lozano) vs Barcelona

Jueves 27 de febrero

11:55 horas: Europa League - Diecisesiavos de Final - Espanyol vs Wolves (Raúl Jiménez)

11:55 horas: Europa League - Diecisesiavos de Final - Porto (Tecatito) vs Bayer Leverkusen

14:00 horas: Europa League - Diecisesiavos de Final - Ajax (Edson Álvarez) vs Getafe

