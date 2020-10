La exigencia que Gennaro Gattuso le planteó a Hirving Lozano

Este domingo, el mexicano Hirving Lozano partió como titular en el partido que terminó con triunfo de Napoli 2-1 en su visita al Benevento, lo que le permitió escalar a la segunda posición de la Serie A, igualando en 11 puntos al Sassuolo y quedando apenas un punto por debajo del Milan, que esta tarde jugará ante la Roma buscando estirar esa diferencia.

Sin embargo, el ex-Pachuca y PSV se fue reemplazado bastante pronto en el complemento, cuando el partido se encontraba 1-0 en favor del equipo local. A los 13 minutos de esa segunda mitad, Gennaro Gattuso decidió sustituirlo por Matteo Politano, quien sería el asistidor en los dos tantos de la remontada: primero para el gol de Lorenzo Insigne, a los 15, y luego para el de Andrea Petagna, otro que había ingresado desde el banco, a los 22.

Foto de Getty

Tras la victoria, el entrenador compareció en rueda de prensa y se refirió al desempeño del mexicano no solo en el partido del domingo, sino también a lo largo de la temporada. "No me interesa si Lozano juega por derecha o por izquierda. Es un jugador que se ha renovado. Pero todavía espero mayor determinación", dijo.

Hirving Lozano jugó 58 minutos en el triunfo de visita del Napoli 1-2 sobre Benevento. #SerieA pic.twitter.com/poC5Ml4bSQ — Andre Marín (@andremarinpuig) October 25, 2020

Y agregó: "Deseo verlo más fino, influyente. Hoy ha tenido dos o tres ocasiones para marcar. Sufrió un casi penal, pero no debe tirarse sino que debe aguantar. También cuando ejecuta los centros, cuando está en los últimos diez metros. Siempre parece sorprender en el campo. En la primera mitad fue el único peligroso de mi equipo. Atacó siempre muy bien".

Pese a la buena consideración que hizo Gattuso de la primera mitad del atacante mexicano, decidió sustituirlo en el primer doble cambio que ensayó en busca de dar vuelta el marcador; algo que a la luz del resultado le funcionó a la perfección, ya que los ingresados fueron decisivos para la remontada.

