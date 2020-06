La humildad de James: "No me gusta que insulten a Zidane. ¡Pido más respeto!"

Esa tendencia negativa que comenzó hace más de tres años volvió a ponerse de moda en la temporada 19/20. Cada vez que James Rodríguez no juega con el Real Madrid, las redes sociales oficiales de Zinedine Zidane se llenan de insultos, groserías y un montón de críticas exageradas por no convocar, o en su defecto, no dejar jugar al futbolista colombiano.

El colombiano rompió su silencio sobre este tema en entrevista para el portal de 'Gol Caracol' y se mostró bastante incómodo ante el fanatismo desmedido de sus seguidores en las redes sociales. James estuvo en total desacuerdo que la gente vaya a los perfiles del técnico galo y lo llenen de insultos y groserías.

"No me parece justo que se le falte al respeto a una persona por no poner a jugar a un jugador. No estoy de acuerdo con que se le insulte. ¡Pediría mucho más respeto!".

En esa misma charla, el volante colombiano aseguró que tiene una relación normal de trabajo con 'Zizou' y afirmó entender el hecho de que él no lo tenga en cuenta para la mayoría de partidos: "Entiendo que Zidane tenga su base, ha ganado cosas importantes con los jugadores de su confianza (...) Son sus gustos, hay que respetarlos".

