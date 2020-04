La insólita recomendación de Rubi a los jugadores del Betis para mantenerse en forma

Como es de público conocimiento, los futbolistas tienen que entrenarse desde sus casas para mantenerse en forma y no perder el estado físico para jugar al máximo nivel en la élite.

¡Nos alegramos mucho de que hayas superado el COVID-19, @Gpezze! ������ https://t.co/grPXceVcEU — Real Betis Balompié (En Casa) ���� (@RealBetis) April 5, 2020

Joan Francesc Ferrer, director técnico del Betis, le recomendó a sus jugadores probarse un pantalón cada cuatro días para que sepan que están ejercitándose de la manera correcta.

De esta manera Andrés Guardado, Diego Lainez y Guido Rodríguez, por ejemplo, tendrán que seguir esta insólita sugerencia para poder controlar sus entrenamientos.

"Me podía haber quedado en México, allí tenía un nombre. Sabía que aquí sería uno más. Pero estoy preparado para tener también un nombre acá”.



Guido Rodríguez sobre su estancia en España. ��#LosMásGrandes �� pic.twitter.com/qWaaVsHPIY — LosmasgrandesMX (@LosMasGrandesMX) April 2, 2020

El estratega señaló: "Es fundemantal que un jugador no venga con dos kilos de más a entrenar, o que se sobrecargue porque no llegan en forma. Va a ser un visto o no visto. Quiero tener problemas para ver quién juega porque todos están bien, pero me consta que se está trabajando".

"Hay que ser un poco robot, prepararse fuerte y no olvidarse que son futbolistas de élite. Que cada cuatro días se prueben un vaquero. Si les queda bien, es que van bien, y si no...", sentenció Rubi.

