La joya de la Premier League que rechazó a Real Madrid por Sergio Ramos

En la temporada 2017/2018, Real Madrid y Liverpool llegaron a la gran final de la UEFA Champions League. En aquel entonces, Mohamed Salah se encontraba en el mejor momento de su carrera futbolística.

Sin embargo, a poco de comenzado el partido, Sergio Ramos cometió una dura infracción sobre el extremo egipcio de Liverpoo, que debió abandonar el campo de juego, algo que generó la furia de muchos.

Precisamente, uno de los que no pudieron perdonar al defensor español de Real Madrid fue Harvey Elliott, joven promesa del fútbol inglés que tiene apenas 17 años de edad y juega en Liverpool.

En las últimas horas, el atacante, que arribó al equipo de Jürgen Klopp desde Fulham, reveló que estuvo en la órbita de Real Madrid pero que declinó la posibilidad debido a su bronca con Sergio Ramos.

"Le dije que no al Real Madrid porque es un club que no me gusta después de lo que le hizo Sergio Ramos a Mohamed Salah", manifestó en declaraciones brindadas a 'The Athletic'.

Cabe destacar que Elliott, un veloz y habilidoso extremo, desembarcó en Liverpool en 2019 y fue parte de las conquistas en la Supercopa de Europa y en el Mundial de Clubes de ese mismo año.

Harvey Elliott con la camiseta de Liverpool. (Foto: Getty)

