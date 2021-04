Bielsa, sobre la Superliga Europea: "Los ricos siempre aspiran a ser más poderosos"

La Superliga Europea no hizo más que desatar una ola de opiniones luego de su polémica presentación y el contundente comunicado de la UEFA. "Murió el fútbol" fue una de las frases que más de mencionó en las redes sociales en las últimas horas tras el lanzamiento de la competencia.

Dentro de la gran cantidad de protagonistas (incluído el propio Florentino Pérez) que hablaron del hecho, ahora apareció la de Marcelo Bielsa. El Loco, que con el Leeds United viene de competirle de igual a igual tanto al Manchester City como al Liverpool, expresó su opinion sobre este torneo que pretende que haya menos enfrentamientos entre equipos poderosos ante los débiles.

"Los equipos más poderosos han logrado este poderío a través de la competencia del resto. Cuando ya no los necesitan para ganar más dinero, la lógica con la que funcionan les permite descartar al que ya no le sirve para sus objetivos. Es una cosa muy común, no solamente en el fútbol, no debería sorprendernos", aseguró el argentino.

UNA CLASE DEL LOCO: tras el empate ante Liverpool en la #PREMIERxESPN, Bielsa reflexionó sobre la creación de la Superliga europea. pic.twitter.com/cC7N27aZKc — SportsCenter (@SC_ESPN) April 19, 2021

"Que los más poderosos sean poderosos por lo que producen y convocan, pero el resto es indispensable. Lo que le da salud a la competencia es el desarrollo de los débiles, no el exceso de crecimiento de los fuertes. La lógica que impera en el mundo, y el fútbol no está fuera de eso, es que los poderosos sean más ricos a costa de que el resto sea más pobre", manifestó el prestigioso entrenador.

Un nuevo puntazo para el Leeds

El Leeds United volvió a sumar ante uno de los clubes más poderosos del continente. Tras vencer al Manchester City la semana pasada, ahora el conjunto de Bielsa igualó 1 a 1 con el Liverpool, justamente uno de los fundadores de la Superliga. Los de Klopp ganaban con gol de Mané, pero Diego Llorente lo empató sobre la hora.

