La respuesta de De Bruyne sobre la posibilidad que Messi fiche por el City

"Está por ver si alguna vez vuelve a ser una posibilidad. Si Leo Messi se va del Barcelona y se convierte en una posibilidad, podríamos explorar la opción de su fichaje", dijo Omar Berrada, director de operaciones del Manchester City, en los últimos días.

Lógicamente, las nuevas declaraciones por parte del equipo inglés dieron que hablar y reforzaron la idea que, si Lionel Messi no ve un proyecto que lo atrape de la próxima dirigencia azulgrana (hay elecciones en marzo), el City podría ir por el argentino a mediados del 2021.

Por eso, en una entrevista con Goal, a Kevin de Bruyne le preguntaron justamente por la frase del director de operaciones de los Ciudadanos.

Sin embargo, para la máxima estrella del equipo de Pep Guardiola parece no moverle mucho la nueva intención del City.

"No me importa ser honesto. Si viene es algo bueno, si no viene hay bastantes buenos jugadores en el club con los que me gusta jugar, así que ahora no es el momento", aseguró.

Sí, nosotros también nos imaginamos que eso podría cambiar si Messi ficha por el City.

