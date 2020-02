"Pep Guardiola es el mejor entrenador del mundo. Siempre lo ha demostrado. Primero en el Barcelona, después en el Bayern Múnich y ahora en el Manchester City", aseguró este martes en conferencia de prensa Zinedine Zidane.

Horas después, en rueda prensa, a Pep Guardiola justamente le preguntaron por las declaraciones del entrenador del Real Madrid. Pura humildad.

"Evidentemente agradecerle sus palabras. No le quiero llevar la contraria, pero no lo soy, no quiero pecar de otra cosa. Primero, que a través de mi profesión, nunca he pretendido ser el mejor. Nunca he entendido quién es el mejor entrenador cuando los que juegan son los futbolistas. Evidentemente el que gana tiene más posibilidades de esto, pero nunca lo he sentido", empezó a responder el español.

Después, se rindió en elogios con su par francés: "Lo que ha hecho Zidane en Europa... creo que no se va a volver a repetir o es muy difícil. En la actualidad, en un mundo del fútbol tan complicado, ganar tres Champions League seguidas demuestra la magnitud de este club, que en Europa no hay nadie mejor que ellos".

Por último, concluyó: "Para nosotros, será un increíble reto enfrentarnos y aprender cuáles son los problemas. Estamos convencidos que nos gusta jugar contra ellos y a ver sí podemos estar a la altura de nosotros mismos".

Mañana se volverán a ver las caras. Ésta vez, como entrenador nuevamente.

�� "Jugamos contra el rey de esta competencia"



- Pep Guardiola sobre el el duelo ante el Real Madrid de Zidane. pic.twitter.com/OWV582eS58 — Bolavip (@bolavipcom) February 25, 2020

Lee También