La reunión en la casa de Luis Suárez un día antes de que Barcelona vuelva a entrenar

�� La Liga, mediante un comunicado oficial, anunció que no efectuará el trámite de baja de Lionel Messi en Barcelona hasta que La Pulga no ejecute su cláusula de rescisión abonando el monto estipulado en el contrato firmado con el conjunto Culé �� ¿Crees que el argentino podrá salir de la institución Culé?

