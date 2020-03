La situación para los jugadores mexicanos del Salamanca en España por el COVID-19

Los jugadores mexicanos Kristian Álvarez, Martín Galván y Ulises Zurita forman parte del Salamanca de la Segunda B de España y se han visto afectados por el Coronavirus que ha afectado fuertemente ese país y los jugadores narraron su situación para ESPN sobre la desesperando situación.

Martín Galvan: “Es complicado, porque estás acostumbrado a salir a pasear, o a comer a algún sitio y de repente ver todo vacío, y escuchas que esto se puede poner peor. Es algo que te pone a pensar mucho y quisieras estar con tu familia… Te mandan solamente las buenas vibras, pero no podemos hacer nada, sólo aguantar y esperar a que se solucione esto… Hace un rato sí me escapé a un supermercado, porque necesitaba algunas cosas”.

Kristian Álvarez: “Me estoy dando el tiempo para disfrutar a mis hijas, a mi esposa; salen muchas conversaciones y cosas que a veces, con el día a día no se platican. Como puedo, me estoy ejercitando. Ojalá esto no se alargue más tiempo y que en México también se estén tomando las medidas adecuadas”.

Así lucen las calles de Salamanca, España, por la pandemia del coronavirus (COVID-19)

En esta misma línea, el presidente del Salamanca, Ulises Zurita, también compartió algunas palabras de tranquilidad ante esta situación para ESPN : “A estar tranquilos, a estar en casa; a los jugadores, en general los veo tranquilos. Se les dieron las indicaciones de que no salieran de Salamanca y estamos siguiendo las disposiciones… Hace 15 días estábamos en España, como ahora ustedes, viéndolo muy lejano. Así veíamos a Italia y mira, qué rápido llegó la pandemia”.

