Anelka sobre su primer día en el Madrid: "Fue el principio de una pesadilla"

Una carrera digna de envidiar redondeó Nicolas Anelka: jugó en el PSG, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea y Juventus entre otros grandes clubes.

De igual manera, no en todos lados la pasó de la mejor manera, como contó en el documental de Netflix 'Anelka, el incomprendido'.

"Comprendí qué significa ser una estrella cuando llegué al Madrid y lo odié", comenzó contando allí el delantero.

Y sobre su primer día en el conjunto español, reveló: "Cada jugador que llegaba me decía: 'Ese es mi sitio'. 'Ah, perdona, ¿puedo sentarme ahí?'. 'SÍ, claro, ahí sí', y llegaba otro y me decía: 'Ese es mi sitio'. Así, como veinte veces. Pensé: '¿Qué hago aquí?'. Este va a ser un entorno hostil y duro'. Aquel día no fue más que el principio de una pesadilla".

Luego, siguió relatando recuerdos: "Había metido un gol (al Barcelona) y estaba superfeliz. No jugué bien el siguiente partido y después, dejé de ser titular. Así que fui un día a entrenar y dije: 'Tenemos que hablar'. Me dijeron: 'Después de entrenar' y me negué, quería que fuera antes del entreno. Insistieron en que no... Me sentó mal su reacción".

Para cerrar, reflexionó: "Me hubiera gustado aportar más , pero no tuve la ocasión. Yo tampoco lo hice bien... Tengo muchos remordimientos".

