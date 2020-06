Le tienen fe: "Estoy seguro que Pizarro hará todo lo posible por salvar al Bremen"

Claudio Pizarro está jugando su última temporada en Alemania. Esta en el Werder Bremen y ha jugado menos de lo que le habría gustado.

Hoy por hoy, su equipo está en una muy incómoda posición en la tabla de la Bundesliga. A falta de 1 fechaa está en el penúltimo puesto, a dos de la promoción.

La aspiración es jugar más despúes para no descender. Igual, esto es dificil y Naldo, ex-Werder Bremen, confía en Claudio Pizarro para conseguir este objetivo.

"Estoy seguro que Claudio Pizarro hará todo lo posible por salvar al Werder Bremen del descenso. Igual en caso no pueda hacerlo, eso no será una mancha en su carrera. Es un embajador del fútbol sudamericano no solo en Alemania también en Europa", señaló el defensor brasileño.

Empezamos una nueva semana con la cabeza puesta en el último partido:



�� Sábado 27 de junio

��️ 15:30 CEST

��️ Weserstadion#SVWKOE #Werder pic.twitter.com/R6qVcLeNFR — SV Werder Bremen ES (@werderbremenES) June 22, 2020

"Él era un jugador que te daba seguridad, sabías que en cualquier momento del partido podía solucionarlo. Cuando volvió al Werder Bremen, fue un honor jugar juntos. Es el mejor delantero con el que compartí. Aprendí mucho", recordó también el zaguero.

Así, la fe esta puesta en el Bombardero. Quedan 3 fechas y los peruanos estarán pendientes de los que pueda pasar con Claudio. Desde acá, le deseamos también lo mejor ¡Fuerza Claudio!

Ayer @TheoGS23 sufrió una lesión en el tobillo izquierdo. No es seguro si llegará a tiempo para el partido del sábado frente al Colonia. #Werder pic.twitter.com/eJDczC62cs — SV Werder Bremen ES (@werderbremenES) June 21, 2020

