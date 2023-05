No deben quedar ningún tipo de dudas de que la UEFA Champions League es una de las competencias deportivas más atrapantes de todo el mundo, hecho que le ha brindado un gran reconocimiento que excede al fútbol. De esta forma, una de sus tantas marcas registradas es su tan destacado himno el cual suena en la previa al inicio de los partidos.

El himno de la UEFA Champions League: ¿Cuándo fue creado y cuál es su historia?

El himno de la UEFA Champions League lleva el título oficial de "Champions League" y fue compuesto por el inglés Tony Britten sobre una pieza de Georg Friedrich Händel llamada "Zadok the Priest" la cual pertenece a serie de "Coronation Anthems".

De esta manera, una vez creada la composición en 1992, la misma fue interpretada por la "Royal Philharmonic Orchestra" en conjunto con el coro de "Academy of Saint Martin in the Fields". A su vez, la misma cuenta dentro de su letra con 3 idiomas como lo son el inglés, alemán y francés.

Letra original del himno de la UEFA Champions League

Es sind die allerbesten Mannschaften

The main event

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions

Une grande réunion

Eine grosse sportliche Veranstaltung

The main event

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions

Ils sont les meilleurs

Sie sind die Besten

These are the champions

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions

Letra en español del himno de la UEFA Champions League

Ellos son los mejores equipos, los mejores equipos, el evento principal.

Los maestros, los mejores, los grandes equipos, los campeones.

Una gran reunión, un gran evento deportivo, el evento principal.

Los maestros, los mejores, los grandes equipos, los campeones.

Los maestros, los mejores, los grandes equipos, los campeones.