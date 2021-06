Fixture de la Ligue 1: la liga francesa ya tiene su calendario para la temporada 2021-22

Comienzan a armarse las distintas ligas en el mundo y el turno es para la Ligue 1. En el ámbito francés ya se conoce el calendario oficial del campeonato francés que tendrá al Lille como el defensor del título, logrando el segundo en su historia, además de ser el equipo que cortó con una seguidilla de tres coronas consecutivas del PSG.

Foto: Twitter oficial de la Ligue 1.

La liga francesa va a tener como fecha de inicio el fin de semana del 7-8 de agosto, con finalizacion el domingo 21 de mayo de 2022 con los 10 partidos jugándose de forma simultánea. Pero hay que decir que el primer partido y título en juego de manera oficial en el país galo será cuando se lleve a cabo la Supercopa de Francia, el cual tendrá al Lille (obtuvo la liga) y al PSG (campeón de copa) enfrentándose el domingo 1° de agosto en la ciudad israelí de Tel Aviv.

En lo que tiene que ver con los posibles aspirantes, desde ya que los "Dogos" y los parisinos van en primera fila para la pelea del título. Pero no hay que descartar al Mónaco, que luego de dos campañas en las que ni a copas internacionales pudo llegar, en la temporada pasada demostró que puede volver a los primeros planos. En un escalón más abajo, Olympique de Marsella, Lyon y Stade Rennes querrán ser los que den la sorpresa si confeccionan un plantel para hacerles frente.

+Así se jugará la primera fecha de la Ligue 1

FC Girondins de Bordeaux vs. Clermont Foot 63

Olympique Lyonnais vs. Stade Brestois 29

FC Metz vs. LOSC Lille

AS Monaco vs. FC Nantes

Montpellier Hérault SC vs. Olympique de Marseille

OGC Nice vs. Stade de Reims

Stade Rennais FC vs. RC Lens

AS Saint-Etienne vs. FC Lorient

RC Strasbourg Alsace vs. Angers SCO

ESTAC Troyes vs. Paris Saint-Germain

+Duelos y clásicos a tener en cuenta de la Ligue 1

Jornada 5: AS Monaco vs Olympique de Marsella

Jornada 6: PSG vs Lyon

Jornada 9: Saint-Étienne vs Lyon / Lille vs Olympique de Marsella

Jornada 10: Lyon vs AS Monaco

Jornada 11: Olympique de Marsella vs PSG

Jornada 12: PSG vs Lille

Jornada 14: Lyon vs Olympique de Marsella / AS Monaco vs Lille

Jornada 18: Lille vs Lyon / PSG vs AS Monaco

Jornada 20: Lyon vs PSG

Jornada 21: Olympique de Marsella vs Lille

Jornada 23: Lille vs PSG / AS Monaco vs Lyon

Jornada 27: Olympique de Marsella vs AS Monaco

Jornada 29: AS Monaco vs PSG

Jornada 32: PSG vs Olympique de Marsella

Jornada 35: Olympique de Marsella vs Lyon

Jornada 36: Lille vs AS Monaco

