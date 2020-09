Lionel Messi volvió a subir una historia a Instagram después de casi un mes

Muy fuerte. Lionel Messi ayer rompió el silencio y le comunicó al mundo que continuará en Barcelona. ¿Por qué? Porque no lo dejaron salir del club. Sí, se considera un rehén. "Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra", tiró.

Y también contó: "Me ha dolido mucho que se publiquen cosa en contra mía y sobre todo, que se publiquen cosas falsas. O que se llegase a pensar que podía ir a juicio contra el Barça para poder beneficiarme. Nunca haría una cosa así. Repito, me quería ir y estaba en todo mi derecho, porque lo decía el contrato que podía quedar libre".

Ya está. Se quedó para no hacerle juicio al club que lo formó como profesional y personal. ¿Está feliz? No. ¿Será feliz en las próximas semanas? No lo sabemos. Lo cierto es que ya va volviendo todo a la normalidad.

Hace una hora, La Pulga volvió a publicar contenido en su cuenta oficial de Instagram después de más de 3 meses. Subió una foto de la entrevista que le realizaron y se publicó ayer.

No sabemos si la imagen, limpia y sin ningún texto, tiene algún significado que él está intentando dar, pero sí fue una charla que despertó opiniones en todo el mundo.

+ La historia de Messi en Instagram:

