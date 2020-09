Las 5 frases más fuertes de Messi al anunciar que sigue en Barcelona

Este viernes, Lionel Messi dio a conocer públicamente su decisión de quedarse en Barcelona a través de una entrevista con Goal. El Diez y capitán del equipo culé respondió sobre todos los temas: fue durísimo contra la directiva de Josep Maria Bartomeu, contó detalles de cómo su familia recibió la noticia de su deseo de irse, su decisión de marcharse desde mitad de año y mucho más.

En Bolavip rescatamos las cinco frases más fuertes del anuncio del jugador argentino, que seguirá hasta que termine su contrato el 30 de junio del 2021. Sí, el próximo año será una nueva historia.

Messi explicó que "creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva" y pensaba que se había terminado su etapa en Barcelona. Además, apuntó contra Josep Maria Bartomeu, presidente del club: "Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra".

El argentino dio detalles de cómo tomó su familia la noticia de su partida del club: "Toda la familia llorando, mis hijos no querían irse de Barcelona, ni querían cambiar de colegio". Sin dudas, el hecho de plantear una vida lejos de Barcelona, la ciudad donde se criaron sus tres hijos y se asentó su esposa, hubiese sido un reto aún mayor que jugar en el Manchester City de Pep Guardiola.

Pese a todo el conflicto, el máximo goleador de la historia del club destacó que dará lo "máximo" durante la temporada y seguirá buscando cumplir los objetivos. "Lo dije en su momento que no nos daba para ganar la Champions. Ya la verdad, ahora no sé qué va a pasar. Hay un entrenador nuevo y una idea nueva", agregó.

"El burofax era hacer oficial que me quería ir, porque el presidente no me daba bola"

"Durante todo el año llevaba diciéndole al presidente que me quería ir, que había llegado el momento de buscar nuevas ilusiones y nuevos rumbos en mi carrera. Él me dijo todo el tiempo: ‘Ya hablaremos, que no, que esto y lo otro’, pero nada", detalló en su relación con Bartomeu. El burofax fue justamente la última instancia que encontró para comunicarle su decisión al club.

"Thiago me lloraba y me decía 'no nos vayamos'"

Messi destacó que su hijo mayor fue quien más entendió la situación y le pidió que no se fueran de Barcelona: "Mateo aún es pequeño y no se da cuenta de lo que significa irte a otro lado y hacer tu vida unos años en otra parte. Thiago sí, es más grande. Escuchó algo en la tele y averiguó algo y preguntaba. No quería saber nada de poder irnos, tener que vivir a un colegio nuevo o hacer nuevos amigos. Me lloraba y me decía “no nos vayamos”, repito que fue duro, la verdad. Era entendible. Me pasó a mí. Es muy difícil tomar una decisión".

