Messi rompió el silencio: "Jamás iría a juicio con Barcelona, por eso me quedo"

Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Finalmente, luego de un sinfín de idas y vueltas que tuvieron en vilo al planeta entero, LIonel Messi oficializó que continuará defendiendo la camiseta del Barcelona en vistas al inicio de la temporada 2020/2021.

Este viernes, el día comenzó de manera más que complicada a raíz de un autético conflicto bélgico desatado entre La Pulga y la Liga Española: mientras que el padre del astro argentino sacó un comunicado apuntando contra la casa madre del fútbol español, el ente en cuestión tardó poco en emitir un pequeño mensaje sobre el mismo y manteniéndose firme junto a su postura.

Horas más tarde, luego del cruce protagonizado entre ambas partes, llegó la calma: el crack rosarino finalmente rompió el silencio luego de varias semanas y anunció que tomó la decisión de continuar defendiendo la camiseta del conjunto Blaugrana.

Final feliz. El mejor jugador del mundo disputará la próxima temporada en el equipo que confió en él, que lo vio crecer, que lo potenció y lo transformó en el mejor jugador del mundo.



Messi y Barcelona. Barcelona y Messi. La leyenda continúa...



En una entrevista publicada a través del sitio web Goal, el artillero Culé comunicó la noticia para que se desate un auténtico delirio y jolgorio absoluto en el corazón de todos los aficionados Blaugranas. A la espera del comienzo de la próxima temporada, Lionel regresará a los entrenamientos en las jornadas que se avecinan y se pondrá a disposición de Ronald Koeman para poner en marcha el sueño Blaugrana de hacer historia una vez más.

"Voy a seguir en el Barça y mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor. Siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada", afirmó el emblemático futbolista en diálogo con el portal en cuestión.

