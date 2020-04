Llegó la primera crítica: un exjugador de la MLS destruyó a Raúl Jiménez

El COVID-19 frenó la actividad futbolística en gran parte del mundo. Por ello, especialistas comenzaron a analizar las distintas actuaciones de los equipos y sus estrellas como si la temporada hubiese finalizado.

En ese orden, a Raúl Jiménez le llovieron elogios en este parate y hasta hubo pedidos para que se vista con los colores de elencos gigantes del futbol europeo en la próxima campaña.

Sin embargo, es muy difícil que todas las opiniones sean unánimes: el exfutbolista Alejandro Moreno tiró un dardo sobre el jugador mexicano.

Ante los rumores que vinculan al surgido en el América en el Tottenham, el venezolano disparó: "No veo un escenario en el que Kane salga por la puerta y los Spurs digan 'no te preocupes, tenemos la solución: Raúl Jiménez’. No está en ese nivel. Por mucho que me guste como jugador, y aprecio las cosas que ha hecho por Wolverhampton, no está en el nivel de élite de un tipo como Harry Kane".

"La sombra y la demanda de Harry Kane en los Spurs es mucho más grande de lo que Raúl Jiménez puede aportar", agregó el venezolano en entrevistas con ESPN.

Además, quien hizo toda su carrera futbolística en la MLS aseveró que Jiménez estaría en una posición incómoda en el elenco de Londres: "En el momento en que no marque por un par de juegos, todos dirán que Harry lo hubiera anotado. No quieres ser el tipo que sigue la leyenda del club".

Lee También