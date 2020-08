¡Llegó la respuesta contundente de Barcelona ante la decisión de Messi!

Les vamos a ser sinceros: todavía no terminamos de caer ante la noticia de que Lionel Messi no tiene intenciones de seguir defendiendo la camiseta de Barcelona. Era algo que pensamos que no iba a suceder jamás.

Las repercusiones del caso no demoraron en llegar y tuvieron lugar en todos los rincones del globo terráqueo. Por supuesto, muchas de ellas tuvieron que ver con equipos que sueñan con empezar a contar con el crack argentino.

Mientras tanto, faltaba la respuesta de Barcelona. Y, según informó el medio de comunicación español 'Sport', la misma llegó este mismo martes y fue realmente contundente, asegurando que las cosas no son tan sencillas como parecen.

En primera instancia, Messi, por intermedio de sus asesores legales, envió un burofax al poderoso conjunto catalán comunicando su intención de marcharse como jugador libre, considerando que, legalmente, puede hacerlo.

Pero, posteriormente, Barcelona contestó esta petición asegurando que no existe ninguna sustancia legal para ello, ya que el período para que Messi renunciase a la renovación y pudiera irse como jugador libre ya ha caducado.

El último subcampeón de La Liga de España indicó que la fecha tope para ello era el pasado 30 de mayo, por lo que en Barcelona todavía conservar un mínimo de esperanzas para que Messi pueda seguir vistiendo su camiseta.

