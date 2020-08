Lo quieren sacar del Barcelona: Piqué recibió una oferta desde la Premier League

Sin dar pie con bola y ante un aluvión de goles dispuestos en favor del Bayern Múnich, Gerard Piqué, visiblemente afectado por la delicada situación del Barcelona, exteriorizó toda su angustia una vez culminó el duelo correspondiente a los cuartos de final de la Champions League.

Con el 8 a 2 escrito en la historia negra de la institución Culé, el defensor, angustiado por lo sucedido, puso su salida a disposición de la institución en caso de verla necesaria. "No se puede ir por Europa así. No es ni la primera ni la segunda vez. Espero que sirva de algo. Me ofrezco, si hay que traer sangre nueva, soy el primero en irme", afirmó el emblema Blaugrana ya finalizado el cotejo.

Indicando que es necesario que la historia cambie y haya esfuerzo de por medio para buscar sacar a flote a la institución, Piqué agregó: "Ha sido horrible, una sensación nefasta. Vergüena es la palabra. Es muy duro y espero que sirva de algo. El club necesita cambios".

En las últimas horas, según hizo saber Líbero, desde la Premier League habrían enviado una oferta para hacerse con los servicios de Piqué. Fulham, recientemente ascendido a la máxima categoría del futbol ingés, estaría interesado en concretar la incorporación del emblemático defensor español.

Habiendo portado la camiseta del Manchester United durante los inicios de su carrera como futbolista profesional y hasta mediados del 2008, al histórico central le habría llegado una propuesta más que interesante para cambiar de aire y volver a hacerse presente en la Premier.

