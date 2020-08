Los candidatos a tomar el mando del Barcelona luego de la salida de Setién

Consumada la clasificación a los cuartos de final de la Champions League luego de sacar de la competencia al Nápoli, desde Barcelona exteriorizaron signos de fe en torno al cruce ante nada más ni nada menos que Bayern Múnich, que llegaba al duelo de titanes habiendo goleado al Chelsea de por medio.

Sin darle ningún tipo de chances y protagonizando una de las goleadas más contundentes y humillantes de la historia del futbol, la institución de la Bundesliga pasó por encima al de la Liga Española y se quedó con el pasaje a las semifinales de La Orejona luego de imponerse por 8 a 2 en el marcador final.

Aplicándose de forma automática el primer cimbronazo en los cimientos de la institución Culé, Josep María Bartomeu el pasado domingo y en diálogo con COPE, confirmó que el club se lanzaría en busca de un nuevo entrenador para suplantar a Quique Setién. Dando por culminado el ciclo del DT al mando del primer equipo, el presidente sentenció: "Setién está fuera".

Con el correr de las horas, la catarata de candidatos no tardó en hacerse presente en los principales portales de noticias de sitios europeos. AS, mediante su portal online, exteriorizó que entrenadores como Mauricio Pochettino, Thierry Henry, Ronald Koeman y Massimiliano Allegri son algunos de los que al día de la fecha tienen chances de llegar a España para tomar las riendas de la institución.

Aunque varios medios del Viejo Continente introdujeron a Xavi Hernández en la lista de aspirantes, es importante destacar que el ex futbolista Culé, hace unos pocos días, exteriorizó que no creía que sea el momento de tomar el mando del Barcelona. "No creo que sea ahora, no. En enero les dije que no era el momento, y ahora no me han contactado. Como culé les deseo lo mejor", manifestó.

