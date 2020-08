Los tres equipos de la Premier League que están interesados en incorporar a Jhon Córdoba

Se viene un mercado de pases bastante particular. Los argumentos son notorios debido a la crisis financiera que pasa factura en algunos clubes del mundo, pero esto no es un impedimento para que los equipos de Europa no se fijen en el talento de los jugadores cafeteros.

Teniendo en cuenta esta situación, uno de los hombres que tuvo una buena temporada fue Jhon Córdoba. El atacante del Colonia estuvo muy fino en la última temporada en la que logró marcar 13 goles que lograron ubicar a su equipo en la décimo cuarta posición del campeonato.

Según informa Kicker de Alemania, el nacido en Istimira estaría ubicado en el radar de varios equipos de la Premier League, quienes no verían con malos ojos su incorporación para la siguiente campaña.

Leeds United es el primer equipo que se presentó interesado y sus intenciones de mantener la categoría en el fútbol de Inglaterra le darían el lugar como uno de los ofertantes con mayor fuerza ante una inminente mesa de negociaciones.

West Bromwich Albion también se sumó a los ojeadores y trabajará para poder incorporarle. El último arribo fue el Everton, quien también tiene en buen concepto al futbolista de 27 años. ¿Jugará el colombiano en la Premier League en la siguiente temporada?

