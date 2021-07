Luis Enrique: “Lo que ha hecho Pedri no se lo he visto nunca a nadie, ni a Andrés Iniesta”

La Selección de España cayó eliminada este martes ante Italia por la semifinal de la Eurocopa 2020. Los dirigidos por Luis Enrique estuvieron a nada de llegar a una nueva final, sin embargo, en la tanda de penales no corrieron con suerte. Pedri González, mediocampista de La Roja y de FC Barcelona, fue uno de los mejores jugadores en todo el torneo con España.

Ante los italianos, Pedri registró 65 pases acertados (97% de efectividad), entregó 2 de 2 balones largos correctamente, generó una gran ocasión y ganó 3 de 7 duelos. No solo aquí, el volante tuvo una gran participación en el torneo, siendo titular en todos los compromisos de su selección.

Al termino del partido, Luis Enrique, DT de España, elogió la participación del joven jugador en la Eurocopa. “¿Alguien se ha fijado en la Euro que ha hecho un niño de 18 años que se llama Pedri? No lo ha hecho ni don Andrés Iniesta. Lo de Pedri en este Europeo no se lo he visto con 18 años a nadie en Eurocopa, Mundiales o Juegos Olímpicos, es algo fuera de toda lógica. Encantado que se suban al carro de Pedri muchos más”, dijo.

Luis también elogió a Dani Olmo, otro de excelente rendimiento. “Dani Olmo estuvo descomunal, porque es muy inteligente, tiene calidad... Les quisimos quitar la referencia a Chiellini y Bonucci. Nos ha faltado la guinda, marcar las ocasiones que tuvimos. Italia defiende muy bien”.

Asimismo, el entrenador se refirió al Mundial de Qatar. "Encantado de que a este grupo se puedan unir otros jugadores. Generar competencia es sano. Me gustaría llegar al Mundial con un grupo tan unido como este. Mi trabajo es hacer mejor a mi equipo. Yo creo que hay base para Qatar, pero el futuro es incierto”.

