Manchester City se olvidó de la derrota ante Arsenal goleando al Watford

Los jugadores nacidos en el año 2000, una camada de jugadores que dominarán el fútbol mundial ����. . ���� Vinicius Junior (Real Madrid). �������������� Phil Foden (Manchester City). ���� Erling Haaland (Borussia Dortmund). �������������� Jadon Sancho (Borussia Dortmund). ���� Moise Kean (Italia). �������������� Calum Hudson Odoi (Chelsea). . ¿Quién es el mejor de ellos?

A post shared by Bolavip (@bolavipcom) on Jul 21, 2020 at 11:40am PDT