¡Manchester United quiere llevarse a cuatro jugadores de Barcelona!

Barcelona ya inició una renovación que promete ser contundente. Y no es para menos: el equipo sufrió la peor derrota de su historia en la UEFA Champions League al perder por 8-2 en la instancia de cuartos de final frente a Bayern Munich.

Pero eso no es todo: al mismo tiempo, el conjunto catalán quedó segundo en La Liga de España y no pudo festejar tampoco en la Copa del Rey. De esta manera, no logró sumar ningún título en la temporada después de muchos años.

Tal como se esperaba, el primero en irse fue Quique Setién. Este lunes, la dirigencia de Barcelona oficializó el despedido del director técnico y ahora todos los cañones apuntan hacia la figura de Ronald Koeman, un viejo conocido.

Pero, al mismo tiempo, hay varios jugadores que ingresaron en la lista de prescindibles: entre ellos hay algunos refuerzos que no terminaron de encajar y futbolistas de edades elevadas que ya atravesaron los mejores momentos de su carrera.

Mientras tanto, en Europa aseguran que otro gigante como Manchester United está interesando en hacerse con los servicios de cuatro futbolistas de Barcelona. Se trata de Samuel Umtiti, Arturo Vidal, Ivan Rakitic y Ousmane Dembélé.

De todas maneras, el mediocampista croata ya le habría comunicado a Manchester United que no tiene ningún interés en mudarse a Inglaterra, mientras que, por el chileno, los de Old Trafford solamente aceptarían un trueque.

Lee También