Imposible de imaginar: una leyenda del fútbol propuso eliminar la ley del offside

La ley del offside existe tal y como la conocemos desde 1925, cuando decidieron que para estar habilitado debías situarte por detrás de dos jugadores rivales. Previamente, había un límite de tres futbolistas y en los orígenes del fútbol, la línea la marcaba la pelota, como sucede en el rugby.

Sin lugar a dudas, el fuera de juego es un arma de doble filo, ya que pone a prueba la inteligencia de los jugadores en ataque y defensa pero a su vez nos privó de convalidar varios golazos, a veces por offsides milimétricos. La llegada del VAR a este deporte nos trajo más frustraciones que emociones, ya que hasta nos hizo arrepentirnos de goles que segundos antes gritamos con euforia.

Harto de que sucedan estas cosas, Marco Van Basten, ex futbolista neerlandés, aseguró en una entrevista para Sky Sports que la ley de la posición adelantada no le hace bien al fútbol: "Tengo mucha curiosidad sobre la regla del fuera de juego porque estoy convencido de que no es una buena regla. Me gustaría probarlo para demostrar que el fútbol es posible sin la regla del fuera de juego. Estoy convencido de que el fútbol sería mejor sin ella”.

“El problema ahora es que, con el fuera de juego, ¿con qué frecuencia hablamos de las decisiones? Mucho. En cambio, si no tienes fuera de juego tienes muchos menos problemas y los equipos encontrarán otras soluciones para hacer un buen partido que será igual de espectacular que ahora, pero sin esta mala regla”, aseguró el exdelantero del Milan.

Si esto sucediera, sería una revolución futbolística que alteraría las tácticas del fútbol para siempre y uno de los cambios más importantes de la historia del fútbol. Difícil que suceda...

