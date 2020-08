Mascherano contó el día que conoció a Guardiola: "Me recibió con música clásica"

Han quedado lejos sus días en Barcelona: su triplete en la temporada 2014/15 como titular indiscutido, sus ocho temporadas, sus más de trescientos partidos jugadas con solamente un gol y sus 19 títulos. En el medio pasaron sus dos años en el Hebei China Fortune de China y el regreso al fútbol argentino para jugar en Estudiantes de La Plata.

Sin embargo, este jueves en una entrevista con Fox Sports Radio, Javier Mascherano recordó sobre uno de los personajes más famosos con que compartió vestuario en su época azulgrana: Pep Guardiola, quien lo fichó procedente del Liverpool y le dio minutos desde las primeras semanas de entrenamiento.

Justamente, hoy contó una divertida anécdota con el hoy director técnico del Manchester City: el dia que lo conoció personalmente. "Con Guardiola la primera que hablé fue por télefono, cuando me habían avisado que se había hecho el fichaje con Barcelona. Yo todavía estaba en Liverpool y al otro día viajaba para Barcelona".

"PEP ME RECIBIÓ CON MÚSICA CLÁSICA"#FOXRadio - Javier Mascherano reveló los detalles de la primera charla que tuvo con el entrenador al llegar a Barcelona. pic.twitter.com/3YPEX0EmKV — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 13, 2020

"Me llamó para darme la bienvenida del club. Cuando llegué a Barcelona, lo fui a ver a su oficina en la ciudad deportiva para la presentación. A mi me generaba muchísima inquietud conocerlo, no solamente por todo lo que veía en televisión en los dos años que llevaba él en Barcelona, sino porque también tenía información de Messi y Gabi Milito de lo que era Pep", agregó Mascherano.

Por último, recordó con una sonrisa y entre risas: "Lo especial para mí fue que me recibió con música clásica muy alta y una pila de libros por todos lados. Ahí me di cuenta que era un personaje que iba más allá del fútbol. Es un tipo que está todo el tiempo enriqueciéndose de otras cuestiones, no solamente del fútbol".

