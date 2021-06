Barcelona: Laporta ofrecería un 'descarte' para fichar a Adama Traoré y darle un nuevo socio a Raúl Jiménez

“Es mi casa, es la realidad. He crecido allí, he estado 10 años. A partir de aquí tendremos que gestionar con mis agentes y ver qué rol quiere el club para mí", decía ayer un Adama Traoré que lucha por volver a vestir los colores del Barcelona. Tras unas directas y claras declaraciones en RAC1, desde España ya hablan de un intercambio que podría sacar de Wolverhampton al mejor socio de Raúl Jiménez.

La Vanguardia analizó el perfil del extremo de la selección española cómo uno más que adecuado para el 4-3-3 que pretende Laporta en la próxima temporada. Sumado a esto, el medio marca que el presidente podría tener la clave para traer a Adama de nuevo a la que fue su casa en un intercambio donde la figura de Jorge Mendes será vital.

Y es que el agente portugués es uno de los principales promotores del proyecto de los Wolves en la Premier. Mendes cuenta con varios de sus representados en el equipo inglés, donde solo una autentica locura en cuanto a euros se refiere les hará desprenderse de su estrella. Dicho esto, La Vanguardia marca que en Barcelona buscarán que Trincao, también bajo la agencia del famoso representante, entre en la operación.

Un mismo perfil de diferentes estilos

El jugador que llegase desde Braga hace 12 meses no ha terminado de cuajar en un esquema donde sin extremos, su posibilidad de explotar en el once se ha visto reducida. Si bien no cuenta con la potencia y velocidad de Adama, Trincao posee igualmente ese regate y desequilibrio que en la Premier gusta y mucho. Si bien todo apunta a que tendrá que poner dinero, Barcelona se basaría en el perfil de ambos jugadores para ofrecer un intercambio donde Raúl Jiménez y los Wolves no se vean tan perjudicados a corto plazo.

Con solo 42 partidos y 3 goles en sus primeros 12 meses en el Camp Nou, Francisco Trincao aparece como una de las claves para que Lionel Messi y compañía sumen un nuevo socio que pueda llevar al Barcelona hacía esa resurrección futbolística tan esperada en Cataluña. ¿Sería un bueno socio para Raúl en la Premier?

