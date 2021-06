Mercado: Donnarumma se decide y está a un paso de firmar por un gigante

“Podría haber sido el próximo Paolo Maldini”, dijo Zlatan Ibrahimovic sobre lo que es un trauma ahora mismo en Milan. Gianluigi Donnarumma dejará la capital de Lombardía a final de temporada y tras varios ofrecimientos a Barcelona, finalmente Mino Raiola habría encontrado equipo para su pupilo más polémico.

Fabrizio Romano aseguró que tras varias conversaciones con el equipo de Joan Laporta y Juventus de Turín, ha sido Al-Khelaifi el único capaz de llevarse al jugador: “El PSG está listo para completar el fichaje de Gianluigi Donnarumma en las próximas horas, la Juventus está fuera de carrera: le pedirá a París la camiseta n99. Para ser claros: Keylor Navas se queda”.

Según apuntó el periodista, el portero italiano ganará 12 millones durante las 5 próximas temporadas que defienda el arco del Parque de Los Príncipes. Con una comisión para su agente que superará los 25 millones de euros tras cerrar la operación, PSG se lleva al arquero del futuro de manera gratuita.

Opción Roma

El primer interrogante en cuanto a su llegada a la Ligue 1 pasa por que será del costarricense Keylor Navas. Con 34 años y consolidado como el 1 de los parisinos, Leonardo y Nasser Al-Khelaifi pensarían en ceder a Donnarumma un par de años a la Roma de Mourinho según apuntan desde L’Equipe. The Special One busca portero para su nuevo proyecto en Italia y vería con buenos la llegada del ex Milan.

Si bien hay disposición en ambas partes, el problemas pasa por saber como repartirán esos 12 millones del italiano en los próximos meses. Se espera que Donnarumma sea anunciado oficialmente antes del inicio de la Euro que arrancará el día viernes ante Turquía. A pesar de sus ofrecimientos al Barcelona, Raiola no consiguió convencer a Laporta con las comisiones, por lo que Marc André Ter Stegen continuará siendo el 1 del Camp Nou para la próxima temporada.

