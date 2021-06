Barcelona se decide entre dos cracks mundiales a la espera de Dembelé

Pese a su dificultosa situación económica, Barcelona no renunciará al mercado de fichajes en cuanto a cracks se refiere. Si bien los números no invitan a pensar en grande, Joan Laporta tiene un plan para poder traer ese 9 que ilusione a los Culés. Ousmane Dembelé, la clave para lograrlo.

Diario Sport continúa afirmando que Barcelona sigue más que pendiente del futuro de Erling Haaland y Lautaro Martínez. Noruego y argentino son los pilares de Dortmund e Inter de Milan, aunque las situaciones de ambos en sus clubes abren la puerta a una futura compra. ¿El primer paso? Resolver la situación de Dembelé.

100 millones, lo mínimo para ambas operaciones

La Gazzetta afirmó días atrás que el campeón de la Serie A no empezará a negociar por menos de la cifra récord que se comenta. Con una poderosa deuda económica que hará que varias de sus figuras tengan que salir, incluso la venta de Hakimi a PSG no terminará de equilibrar las financias. En Barcelona saben del entusiasmo que genera al bahiense jugar con Messi y se amarrarán a eso.

Del otro lado de los Alpes se encuentran aún más firmes en no soltar a su estrella. Pese a haber conseguido la clasificación a Champions, Dortmund no quiere desprenderse du su principal activo en tiempos donde incluso siendo uno de los más cotizados, no alcanzarían a sacar el mayor de los provechos.

La situación de Ousmane Dembelé está llamada a decidir si Barcelona puede traer o no a un gran crack en los próximos meses. El extremo francés termina contrato en un año y de momento, no acepta las renovaciones. Sabiendo que su valor supera los 70 millones de euros, en Sport marcan como tiene la llave para que Lautaro Martínez o Erling Haaland, acaben siendo blaugranas.

