Mercado: Cristiano se desplaza a Turín, donde en Juventus ya hablan públicamente de su futuro

Juventus de Turín ha presentado oficialmente la temporada 2021/2022 con una rueda de prensa donde su director deportivo hizo repaso de los principales temas en la actualidad Bianconeri. Uno de estos, por no decir el más importante, pasa por el futuro de un Cristiano Ronaldo que ya es esperado en Piamonte para destrabar su situación. ¿Se queda o se va CR7?

Federico Cherubini, flamante gestor del equipo del norte de Italia, respondió a los interrogantes que envuelven a lo que será el futuro del portugués, cuyo agente se encuentra ahora mismo en tierras transalpinas analizando opciones para su representado. Desde Juventus, muestran un discurso cargado de contradicciones que deja en claro que todavía falta una reunión con el atacante de 36 años.

"No hubo ninguna señal de Cristiano sobre la posibilidad de que salga. No nos dio ninguna señal de que quiera salir. Hablamos de un jugador que el año pasado marcó 36 goles en 44 partidos. Los números no lo dicen todo, pero esconden muchas realidades. Estamos felices de que, cuando termine su merecido período de descanso, se agregue al equipo para la pretemporada", empezaba el dirigente al ser preguntado sobre qué valor tiene el luso para la Vecchia Signora.

Lejos de confirmar su estadía por una temporada más, dejó en claro que todavía no saben que ocurrirá con Cristiano: "Lamentablemente no tengo la bola de cristal y no sé qué pasará en un futuro, pero en este momento la situación es esta y estamos felices por tenerle. Las señales actuales del jugador, del club y del representante no van en el camino de una salida de Cristiano, que para nosotros es el centro de este proyecto".

Ha sido la primera vez que desde el club de Piamonte hablan abiertamente sobre la estrella que llegase hace tres veranos a Turín. Con solo 12 meses de contrato por delante, se vienen semanas decisivas para saber si Cristiano Ronaldo seguirá siendo Bianconeri o no a sus 36 años.

