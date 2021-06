Barcelona: un entrenador llama a Pjanic para llevárselo a su nuevo proyecto

Miralem Pjanic sabe que por lo menos desde el arranque, no hará parte de los planes del Barcelona para la temporada 2020/2021. El futbolista de 31 años no ha podido adaptarse a la disciplina Culé durante una campaña cargada de inconvenientes donde el cambio de esquema y los juveniles que irrumpieron con fuerza, acabaron por quitarle un lugar en el once. Un viejo conocido le quiere para su nuevo proyecto.

Diario Sport asegura que el bosnio ha recibido personalmente la llamada del entrenador que mayor provecho sacó a su fútbol en Italia. Uno que pudo reconvertirle en un volante de primera línea capaz de comandar el juego de un gigante del viejo continente y que regresa a su casa para volver a situarse en lo más alto. Massimiliano Allegri, flamante entrenador de Juventus de Turín, quiere el regreso de su pupilo a Piamonte.

Una cesión a la espera de Locatelli

Los Bianconeri pujan a fondo por el mediocentro de la selección italiana y capitán del Sassuolo, quien podría abandonar su club con destino a Turín para ocupar justamente la posición que era cubierta por Pjanic. Con una economía que igualmente no pasa por sus mejores momentos, desde Sport hablan de un intercambio o una cesión de compra obligatoria para que el bosnio regrese al Juventus Stadium.

A sus 31 años y luego de apenas 30 partidos repartidos entre Liga, Champions, Copa y Supercopa, la etapa de Miralem Pjanic en Barcelona está más cerca que nunca de cerrarse. Club y jugador quieren terminar una relación que no solo salió cara desde lo económico (60 millones), sino que poco o nada aportó en lo deportivo.

“Gracias, ‘Mire’. ¡Te espero de vuelta conmigo! Aquí volverás a ser protagonista”, le dijo hace unos días Allegri a Pjanic por sus felicitaciones al italiano por regresar a Juventus. ¿Cómo calificarías su paso por Barcelona?

